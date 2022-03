Quine de l’APE de l’école Jules Ferry Naucelle Naucelle Catégories d’évènement: Aveyron

Naucelle

Quine de l’APE de l’école Jules Ferry Naucelle, 12 mars 2022, Naucelle. Quine de l’APE de l’école Jules Ferry Naucelle

2022-03-12 – 2022-03-12

Naucelle Aveyron EUR Nuitée cabane dans les arbres pour 4, trottinette électrique, TV connectée, tablette, entrée zoos et musées, bons d’achats… De quoi faire plaisir à tout le monde !

Boissons et crêpes sur place. Vous avez 2500€ de lots à gagner ! Nuitée cabane dans les arbres pour 4, trottinette électrique, TV connectée, tablette, entrée zoos et musées, bons d’achats… De quoi faire plaisir à tout le monde !

Boissons et crêpes sur place. APE

Naucelle

dernière mise à jour : 2022-02-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Naucelle Autres Lieu Naucelle Adresse Ville Naucelle lieuville Naucelle Departement Aveyron

Naucelle Naucelle Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naucelle/

Quine de l’APE de l’école Jules Ferry Naucelle 2022-03-12 was last modified: by Quine de l’APE de l’école Jules Ferry Naucelle Naucelle 12 mars 2022 Aveyron Naucelle

Naucelle Aveyron