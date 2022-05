Quine Calès Calès Catégories d’évènement: 24150

Calès

Quine Calès, 15 octobre 2022, Calès. Quine le bourg Salle des fêtes Calès

2022-10-15 – 2022-10-15 le bourg Salle des fêtes

Calès 24150 Loto organisé par le comité des fêtes de Cales avec de nombreux lots à gagner (jambon, caissette de viande, paniers garnis, bons d’achat). Carton à 1€. Buvette et crêpes sur place. Loto organisé par le comité des fêtes de Cales avec de nombreux lots à gagner (jambon, caissette de viande, paniers garnis, bons d’achat). Carton à 1€. Buvette et crêpes sur place. +33 6 01 27 39 33 Loto organisé par le comité des fêtes de Cales avec de nombreux lots à gagner (jambon, caissette de viande, paniers garnis, bons d’achat). Carton à 1€. Buvette et crêpes sur place. le bourg Salle des fêtes Calès

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: 24150, Calès Autres Lieu Calès Adresse le bourg Salle des fêtes Ville Calès lieuville le bourg Salle des fêtes Calès Departement 24150

Calès Calès 24150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cales/

Quine Calès 2022-10-15 was last modified: by Quine Calès Calès 15 octobre 2022 24150 Calès

Calès 24150