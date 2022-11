Quine au profit du 36ème Téléthon Gensac Gensac Catégories d’évènement: Gensac

Gironde Gensac Dimanche 27 novembre à 14h30, salle polyvalente de Gensac – Quine au profit du 36ème Téléthon. Nombreux lots, loterie – Buvette, pâtisseries. Organisé par Gensac Promotion Dimanche 27 novembre à 14h30, salle polyvalente de Gensac – Quine au profit du 36ème Téléthon. Nombreux lots, loterie – Buvette, pâtisseries. Organisé par Gensac Promotion Association Gensac Promotion Gensac Promotion

