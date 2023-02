QUINDER THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS Catégories d’Évènement: 75004

QUINDER THEATRE DES BLANCS MANTEAUX, 11 février 2023, PARIS. QUINDER THEATRE DES BLANCS MANTEAUX. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-03-25 19:30. Tarif : 23.5 à 23.5 euros. THÉÂTRE LES BLANCS MANTEAUX (L.2019-001473) PRESENTE CE SPECTACLE QUINDERComédie écrite par Love Bowman et Franck Efène. Mise en scène de Frédéric C. Avec : Love Bowman ou Myriam Tedesco, Franck EfèneAPRES 40 ANS L’AMOUR RESERVE TOUJOURS DES SURPRISES Les différences font la richesse du couple ?… Alors ces deux-là vont être blindés. Lui, c’est Franck, assureur, veuf, catholique, 1 enfant. Elle, c’est Love, prof de français, séparée en instance de divorce, 3 ados, vendeuse de sextoys pour ses loisirs. Ils se rencontrent via Quinder, l’appli pour les quadra. Cette histoire-là, c’est celle où ils comprennent qu’ils ne se comprennent pas. Évidemment ça va vous rappeler des choses… Bref ! Quand les Gilets Jaunes tombent amoureux de la Manif Pour Tous, Cela promet un cocktail explosif !Ouverture des portes à 19h20.Fermeture des portes 2 minutes avant le début du spectacle.Aucun retardataire ne pourra être accepté en salle.Les enfants de – de 4 ans ne seront pas acceptés en salle.Spectacle non accessible aux personnes à mobilité réduite.Merci de prévoir votre masque pour entrer dans le théâtre.Réservation PMR : 0148871584 QUINDER EUR23.5 23.5 euros Votre billet est ici THEATRE DES BLANCS MANTEAUX PARIS 15, RUE DES BLANCS-MANTEAUX 75004 THÉÂTRE LES BLANCS MANTEAUX (L.2019-001473) PRESENTE CE SPECTACLE QUINDER Comédie écrite par Love Bowman et Franck Efène. Mise en scène de Frédéric C.

