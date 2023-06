Journées de l’Océan Quincy, 26 août 2023, Quincy.

Quincy,Cher

Avec les ostréiculteurs et les vignerons. Exposition de cycles et motos d’hier et d’aujourd’hui, animations musicales, manèges, maquillage, tombola.

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-27 . .

Quincy 18120 Cher Centre-Val de Loire



With oyster farmers and winemakers. Exhibition of cycles and motorcycles from yesterday and today, musical entertainment, rides, face painting, tombola

Con ostricultores y viticultores. Exposición de bicicletas y motos de ayer y de hoy, animación musical, tiovivos, pintacaras, tómbola..

Mit Austernzüchtern und Weinbauern. Ausstellung von Fahrrädern und Motorrädern von gestern und heute, musikalische Unterhaltung, Karussells, Kinderschminken, Tombola

