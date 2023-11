Marché de Noël de Quinçay Quinçay, 3 décembre 2023, Quinçay.

Quinçay,Vienne

A l’occasion du marché de Noël organisé par Quinçay Loisirs, venez découvrir ou redécouvrir les créateurs locaux à la salle des fêtes de Quinçay de 10h à 18h le dimanche 03 décembre.

Buvette sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Quinçay 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the Christmas market organized by Quinçay Loisirs, come and discover or rediscover local designers at the Quinçay village hall from 10am to 6pm on Sunday December 03.

Refreshments on site.

Con motivo del mercado de Navidad organizado por Quinçay Loisirs, venga a descubrir o redescubrir a los diseñadores locales en el ayuntamiento de Quinçay, de 10:00 a 18:00 horas, el domingo 3 de diciembre.

Refrescos disponibles.

Anlässlich des von Quinçay Loisirs organisierten Weihnachtsmarkts können Sie am Sonntag, den 03. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Festsaal von Quinçay lokale Kunsthandwerker entdecken oder wiederentdecken.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou