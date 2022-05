La foret enchantée Présidial de Quimperlé 13 rue Brémond d’Ars 29300 Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Exposition "La foret enchantée" sculpture sur bois, musique et photographie inspiré par la foret. James Kline expose ses sculptures sur bois et assure la musique.Marie-Mai Roux expose ses photos.

Présidial de Quimperlé
13 rue Brémond d'Ars
29300 Quimperlé

12 – 19 septembre 2019
14h30 à 20h00
entré libre
jimkline@wanadoo.fr

