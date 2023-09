Ma ville en couleur (conférence – table ronde) Quimperlé Communauté Quimperlé, 15 septembre 2023, Quimperlé.

Ma ville en couleur (conférence – table ronde) Vendredi 15 septembre, 18h00 Quimperlé Communauté

Une tonalité joyeuse dans le paysage urbain, pour révéler l’architecture et le patrimoine. Audacieuse ou harmonieuse, en quoi la couleur peut réenchanter les centres-bourgs/centres-villes ? Et toucher le coeur des habitants ? Géographie de la couleur d’après des pratiques dans le monde et histoire de la couleur dans le Pays de Quimperlé, à travers l’architecture et l’art urbain…

En présence de Marie-Pierre Servantie, chromo-architecte DPLG, présidente de l’académie de la couleur, Gildas Thomas et l’Outsider, artistes peintres muralistes résidant dans le Pays de Quimperlé et Fabien Sénéchal, architecte des bâtiments de France.

Quimperlé Communauté 1, rue Andreï Sakharov, 29300 Quimperlé Quimperlé 29394 Finistère Bretagne 0298354393 http://www.quimperle-communaute.bzh Hôtel Communautaire

Bâtiment abritant les services de la Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé : Quimperlé communauté.

