Semaine des Randonnées, découvertes et activités nature 2024 Quimperlé, samedi 15 juin 2024.

Semaine des Randonnées, découvertes et activités nature 2024 Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-22

Venez re-découvrir le pays de Quimperlé le temps d’une semaine, entre randonnées littorales et parcours dans l’arrière-pays, activités sportives et de loisirs ! Ce sont 8 jours de randonnées pédestres avec randonnées guidées et accompagnées en formule demi-journées, côté mer et côté terre ! C’est aussi un panel d’activités itinérantes pour découvrir chaque jour d’autres formes de randonnées : à pied, sur l’eau, en paddle, en kayak, et même à cheval !

La réservation est obligatoire pour l’ensemble des randonnées et activités.

Programme complet et réservations : https://www.quimperle-lesrias.bzh/

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



L’événement Semaine des Randonnées, découvertes et activités nature 2024 Quimperlé a été mis à jour le 2024-01-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS