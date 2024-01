Exposition – Le carton à Dessin Le Présidial Quimperlé, samedi 23 mars 2024.

Exposition – Le carton à Dessin Le Présidial Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

L’Association LE CARTON A DESSIN organise son exposition annuelle le 23 et 24 mars 2024 au présidial à Quimperlé. L’exposition sera ouverte au public le samedi de 14h à 18 h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Les œuvres exposées représentent le travail de l’année dans toutes les techniques enseignées (dessin, aquarelle, gouache, huile) par les enfants et les adultes. Entrée gratuite

.

Le Présidial 13B Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne lecartonadessin2956@gmail.com



L’événement Exposition – Le carton à Dessin Quimperlé a été mis à jour le 2024-01-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS