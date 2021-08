Quimper Cathédrale Saint-Corentin Finistère, Quimper Quimper vue d’en haut Cathédrale Saint-Corentin Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Quimper vue d’en haut Cathédrale Saint-Corentin, 18 septembre 2021, Quimper. Quimper vue d’en haut

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Saint-Corentin

Prenez une bonne respiration, gravissez près de 200 marches avant de profiter d’un point de vue unique sur Quimper, à plus de 50 mètres de hauteur. Petite nouveauté cette année, nous vous proposons de monter sur le toit de Quimper tôt le matin et en début de soirée.

groupes limités, durée 30 min / Accès interdit aux enfants de moins de 8 ans. Les grands sacs ne sont pas tolérés durant la montée des flèches / e-réservation

La montée des flèches de la cathédrale. Visite guidée. Cathédrale Saint-Corentin Place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T09:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Cathédrale Saint-Corentin Adresse Place Saint-Corentin, 29000, Quimper Ville Quimper lieuville Cathédrale Saint-Corentin Quimper