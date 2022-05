Form’Action “Jeunes entreprises : sécurisez votre entreprise et vos contrats” Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Form’Action “Jeunes entreprises : sécurisez votre entreprise et vos contrats” Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine, 28 janvier 2020 09:00, Quimper. Mardi 28 janvier 2020, 09h00 Sur place Inscription gratuite mais obligatoire / Demandez le formulaire d’inscription à communication@tech-quimper.fr communication@tech-quimper.fr, 02 98 100 200 A destination des porteurs de projets et des jeunes entreprises innovantes, une form’action juridique sur “Sécurisez votre entreprise et vos contrats” Les aspects juridiques d’une entreprise sont souvent compliqués à appréhender par les porteurs de projets et jeunes entrepreneurs. Et pourtant avoir les clés de compréhension permet d’assurer un socle solide pour sécuriser le développement de votre projet. L’objectif de cette Form’Action est de vous permettre de mieux comprendre l’ensemble des enjeux juridiques de votre société afin de sécuriser votre développement commercial et vos évolutions futures (création de holding, ouverture de capital, contrats clés et points de vigilance ..). La form’action sera animée par Stéphanie MARTIN, William MOREL & Jean-Baptiste JOSEPH, avocats au cabinet Fidal. Cette formation juridique s’adresse aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises innovantes de Bretagne accompagnés par une des 7 Technopoles. La Form’action et les frais de restauration sont pris en charge dans le cadre de l’aide régionale Emergys. Les frais de déplacement sont à la charge des participants. Toute inscription ne sera validée qu’à réception du chèque de caution . Il est demandé un chèque de caution d’un montant de 50€ TTC pour toute inscription. Votre inscription sera effective à réception du chèque établi à l’ordre de la Fédération des 7 Technopoles de Bretagne. Il vous sera restitué le jour de la formation. Celui-ci sera uniquement encaissé en cas d’annulation dans les 72 heures avant la date de la formation. Nous vous invitons à nous adresser avant le jeudi 23 janvier 2020 votre formulaire d’engagement accompagné du chèque de caution. Formulaire d’inscription à demander auprès de communication@tech-quimper.fr Le nombre de places est limité à 12 personnes. Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Creac’h Gwen, 29000 QUIMPER 29000 Quimper Ergué-Armel Finistère mardi 28 janvier 2020 – 09h00 à 17h30

