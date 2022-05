Atelier INPI #2 – Gérer la propriété industrielle lors d’un processus d’innovation Technopole Quimper-Cornouaille / La Cantine Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Atelier INPI #2 – Gérer la propriété industrielle lors d'un processus d'innovation

Jeudi 5 septembre 2019, 08h30

Atelier pratique de 10-12 personnes autour des actions de propriété industrielle à mettre en place à chaque étape du développement d'un projet innovant

Cet atelier animé par Christelle BILIEN, Chargée d'affaires INPI, expliquera quelles actions PI mettre en place à chaque étape du développement de votre projet innovant, de l'émergence de l'idée à l'exploitation commerciale du produit. Il abordera les notions suivantes : la datation, les recherches d'antériorité, les brevets, les marques, les dessins et modèles, le droit d'auteur, le savoir-faire, le secret, la liberté d'exploitation, les annuités, les stratégies de protection, la protection à l'international, la valorisation des titres, les licences, les contrats, la veille, la contrefaçon.

