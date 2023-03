TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au Salon de la BD et du Disque à Quimper, Finistère. Parc des Exposition Quimper Cornouaille Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au Salon de la BD et du Disque à Quimper, Finistère. Parc des Exposition Quimper Cornouaille, 1 avril 2023 14:00, Quimper. Serge Monfort, auteur de la série TOUPOIL, dédicacera ses albums dont le dernier paru : La Nuit des Blaireaux pour ses lecteurs de 6-8 ans (+ ou – !!). RDV sur le stand de l’Imprimerie du Commerce. 1 et 2 avril 1 TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l'heure de la première extinction massive de la faune, due à l'activité humaine, Toupoil est aussi une BD d'actualité.

