Kemper rock’n’dance party palais des congrès 1 RUE DU PARADIS 29000 quimper, 9 mai 2020 10:00, Quimper. Samedi 9 mai 2020, 10h00 Sur place 15€ concert et 2 € journée stand et expo vintages journée 0761823034, rozenn.penguilly@gmail.com expo véhicules anciens et stands fifties sur 2 étages ouvertures a partir de 10H jusqu’à 18H puis concert a 21H restauration sur places Salut les Loulous ! C’est en tant que président de l’association Rockabelt and Friends que je viens vers vous ! Avec les “coupins” et les “coupines”, nous organisons la Kemper Rock’N’Dance Party le 9 mai ! L’événement se déroulera sur une journée complète, de 10h du matin jusqu’à 1h00 du matin, dans le palais des congrès de Quimper, situé en plein centre ville ! A l’extérieur, expo véhicules anciens (pré 65), à l’intérieur, expo et marché fifties sur deux étages au son du rock’n’roll 50 avec Dj Hell Diablo ??? A partir de 21h00 en avant la dance et la musique avec les Drifting Sailors? et Al willis and the new swingsters ? avec toujours Dj Hell Diablo ? Donc n’hésitez à venir visiter notre belle ville , sa cathédrale, ses rues anciennes, ses maisons à colombages, ses crêperies et bien sur les quais de l’Odet, tout ça à deux pas du palais des congrès (salle du Chapeau rouge) Des questions ? retrouvez notre page Facebook : “Association rockabelt and friends” Rockabilly weekenders, welcome!!! ???? palais des congrès 1 RUE DU PARADIS 29000 quimper 1,rue du paradis 29000 QUIMPER 29000 Quimper Locmaria Finistère samedi 9 mai 2020 – 10h00 à 23h59

