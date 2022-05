Musique baroque au manoir de Cleuyou Manoir de cleuyou à Ergue Gaberic (29500), 19 septembre 2020 19:00, Quimper.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00 Sur place 15€. Tarif réduit pour les adhérents de l'association, les scolaires de plus de 12ans et les étudiants. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Découverte du basson baroque, avec également de la flûte à bec et du clavecin.

Le 19 septembre à 19h, L’association “Concerts d’Armor” organisera un concert au manoir de Cleuyou, aux portes de Quimper, avec Marit Darlang, flûtiste à bec flamande qui joue également du basson baroque, et Jérôme Brodin, claveciniste.

Ces deux musiciens se sont rencontrés aux Pays-Bas où ils ont étudié et joué ensemble en orchestre et musique de chambre. Le concert du 19 est pour eux l’occasion de jouer un répertoire qui leur est cher et qui est peu connu : celui de la musique baroque néerlandaise. Au programme, Van Eyck et Sweelinck, mais aussi, Couperin, Montéclair et Telemann.

Prix des places : 15 et 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Les règles sanitaires seront respectées et la jauge est limitée. Réservation conseillée au 06 83 40 84 87

Manoir de cleuyou à Ergue Gaberic (29500) Route de Cleuyou 29000 Quimper Ergué-Armel Finistère

samedi 19 septembre 2020 – 19h00 à 21h00