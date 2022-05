Petit-déjeuner débat – L’ENTREPRISE & LES MEDIAS Hotel Oceania (Quimper) Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Petit-déjeuner débat – L’ENTREPRISE & LES MEDIAS Hotel Oceania (Quimper), 5 décembre 2019 08:30, Quimper. Jeudi 5 décembre 2019, 08h30 Sur place Inscription gratuite mais obligatoire https://www.tech-quimper.bzh/Agenda-1902-1199-0-0.html Cette rencontre professionnelle vous donnera quelques clés pour communiquer efficacement auprès des médias Un article dans la presse écrite ou un reportage sur les radios ou télévisions sont un bon moyen pour construire votre capital image, booster votre notoriété et votre légitimité.Mais pour être visible dans les médias, il faut d’abord intéresser et convaincre les journalistes. Et ce qu’ils recherchent, c’est partager une information pertinente avec leur audience ! Si votre communication s’apparente plus à un discours commercial qu’à une information concrète, elle ne sera pas retenue voire vous perdrez en crédibilité.Les médias offrent l’opportunité d’établir une communication de proximité. Encore faut-il mettre en place une stratégie de communication adéquate ! Jean-Louis LE CORVOISIER, formateur auprès des entreprises pour la prise de parole et le media training vous donnera quelques clés pour communiquer efficacement auprès des médias. Jeudi 5 décembre 2019

8h/10h, Hôtel Océania – Quimper

Jeudi 5 décembre 2019

8h/10h, Hôtel Océania – Quimper

Inscription gratuite sur www.tech-quimper.bzh

