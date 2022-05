Les bonnes pratiques pour sécuriser l’environnement numérique de votre entreprise Hotel Oceania (Quimper), 1 octobre 2020 08:30, Quimper.

Jeudi 1 octobre 2020, 08h30 Sur place Port du masque obligatoire https://www.tech-quimper.bzh/Agenda-Petit-d%C3%A9jeuner-d%C3%A9bat—S%C3%A9curiser-l%E2%80%99environnement-num%C3%A9rique-de-votre-entreprise-1902-1387-0-0.html

Une matinale pour échanger sur la cybersécurité

Quelle que soit sa taille, une entreprise doit prendre conscience qu’elle peut être à tout moment confrontée aux cyberattaques. Contrairement aux idées reçues, personne n’est épargné par ces attaques. Qu’il s’agisse de vol de données, d’escroquerie financière, de sabotage de sites web, ces actes de malveillance peuvent avoir des conséquences lourdes pour le bon fonctionnement de l’entreprise et la pérennité de son activité. Chaque entreprise doit mettre en place une stratégie visant à limiter ces risques car l’urgence peut s’avérer plus coûteuse. La sécurité des systèmes d’information devient donc une priorité pour les entreprises et les organisations.

Dans le contexte actuel, la plupart des salariés accèdent aujourd’hui aux ressources de l’entreprise (Cloud, accès à distance des données) à partir de leur téléphone, tablette ou en dehors des heures de bureau. Mécaniquement, le nombre d’attaques et de tentatives d’intrusion augmentent. Pourtant, il existe des bonnes pratiques peu couteuses et faciles à mettre en œuvre permettant de limiter une grande partie des risques liés à l’usage de l’informatique.

Entreprise, entrepreneur, porteur de projet innovant, vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité de votre réseau informatique, Christian CÉVAËR, Délégué à la sécurité numérique en région Bretagne de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) et le GACyb Finistère (Groupement des Acteurs de la Cybersécurité) répondront à l’ensemble de vos interrogations.

Quelles menaces pèsent sur la sécurité informatique de votre entreprise ?

Quelles bonnes pratiques appliquer pour vous et vos collaborateurs ?

Quelle stratégie de protection mettre en place ?

Comment sécuriser les postes informatiques de ses salariés ?

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI

ou par mail à communication@tech-quimper.fr

Hotel Oceania (Quimper) hotel oceania quimper 29000 Quimper Finistère

jeudi 1er octobre 2020 – 08h30 à 10h00