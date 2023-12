Cet évènement est passé Passeurs de lumière 2023 Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-08

fin : 2023-12-31 . Illuminations, son & lumière sur la cathédrale, Roller Dance, village de Noël et spectacles : la ville de Quimper et Quimper Bretagne Occidentale dévoilent le programme de la troisième édition de « Passeurs de lumière » qui se déroulera du 8 au 31 décembre. . Quimper 29000 Finistère Bretagne

