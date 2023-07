Exposition « La Fabrique des Mondes » EESAB-site de Quimper Quimper, 5 juillet 2023 14:00, Quimper.

Exposition « La Fabrique des Mondes » EESAB-site de Quimper Quimper 5 juillet – 5 août

La Fabrique des Mondes. Exposition des étudiant·es diplômé·es de 5e année ! 5 juillet – 5 août 1

La Fabrique des Mondes

Exposition des étudiant·es de 5e année

Avec Enora DARCEL, Alexandre DETCHEVERRY, Léa GEFFARD, Marie JEGO, Alma-Clara JUAREZ, Mathis LIMOUZIN, Solvène OUDOT, Héloïse REUX-LEMASSON, Emma ROSTAING, Joane SENECHAL, Jiwon SEO et Marie SERRES-GIANCOTTI.

Commissariat : Bruno Peinado

Exposition du 30 juin au 5 août, Quartier général de l’EESAB-site de Quimper.

Du mercredi au samedi, 14h-19h. Visite tous publics chaque jeudi, 16h.

~~

L’EESAB : une école supérieure d’art et de design

L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est née de la fusion des écoles d’art de Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Elle est aujourd’hui la seule école supérieure d’art et de design à 4 sites, qui se déploie à l’échelle de la région Bretagne, et peut ainsi travailler et construire des projets ambitieux, en parfaite synergie avec un territoire particulièrement riche pour la création et la recherche.

Au sein de l’EESAB, le site de Quimper propose l’option Art. Cette option permet des synergies et des confrontations avec toutes les pratiques artistiques, théoriques et techniques. Le site de Quimper est particulièrement fier d’accompagner chaque année près de 160 étudiant·es dans un parcours personnel et individuel qui se construit sur une perméabilité entre les différentes années

d’études, au sein d’un bâtiment qui rassemble une pluralité d’équipes : administratives, techniques et bien sûr pédagogiques. Son échelle est bien sa force tandis que la collégialité, et l’attention portée à chaque individu sont les deux piliers sur lesquels s’appuie le fonctionnement de l’établissement.

Penser l’exposition

Depuis plusieurs années, le site de Quimper déploie des projets axés autour d’une mention qui a vu le jour au sein de l’école. Intitulée « Penser l’exposition », elle irrigue l’ensemble des propositions pédagogiques de l’enseignement supérieur, de la première à la cinquième année d’études. Accrochages, expositions au sein de l’espace internet, espace performatif, édition, transmission orale, white cube, black box, micro-expositions dans La Vitrine Italique et La Fenêtre Fraîche, interventions dans l’espace public, communication, médiation, régie… L’EESAB-site de Quimper partage ainsi la création émergente avec un large public, tout en formant les étudiant·es tout au long de leur cursus.

La Fabrique des Mondes

« La Fabrique des mondes » est une exposition collective qui rassemble donc les travaux des étudiant·es fraîchement diplômé·es de l’EESAB-site de Quimper. Le public estival a ainsi la chance de découvrir 12 jeunes artistes qui ont partagé plusieurs années au sein de l’école, et dont le parcours les conduit aujourd’hui au DNSEP – le diplôme national supérieur d’expression plastique – délivré par le ministère de la Culture et valant grade de Master. Cette exposition dont le commissariat est assuré par Bruno Peinado, artiste, enseignant et coordinateur de cette promotion 2023, se déploie dans les espaces d’accrochage professionnels au RDC de l’école et sera visible une grande partie de l’été. Lieu de l’émergence par excellence, l’école entend participer avec cette exposition à la fertilisation artistique du territoire breton en accompagnant ses jeunes diplômé·es-artistes. Pour ce faire elle s’engage dans une démarche fondée sur la générosité, et la bienveillance envers les singularités. Cela est particulièrement perceptible avec cette exposition foisonnante. L’expérience vécue, l’autonomie de l’artiste dans son processus de création autant que dans sa perception de l’exposition témoignent d’une aventure qui résulte de la capacité de chacun·e à nourrir des relations horizontales, des relations fondées sur un processus d’accompagnement pédagogique vers la liberté de la création.

Enfin, la question du désir et de l’attention à l’autre est ici engagée, dès lors que l’exposition collective renforce des trajectoires individuelles grâce à une collaboration sensible et plurielle.

Gageons que le public sera au rendez-vous, et heureux de découvrir cette exposition relevant de l’expérience à plusieurs et témoignant de la Fabrique des Mondes !

Judith Quentel – Directrice de l’EESAB-site de Quimper

> Retrouvez ici le livret de l’exposition.

EESAB-site de Quimper 8 esplanade François Mitterrand Locmaria Quimper 29000 Finistère