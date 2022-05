Transitions agricoles et agroalimentaires. A quoi doit-on s’attendre d’ici 2050 ? Centre des congrès du Chapeau-Rouge l QUIMPER Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Transitions agricoles et agroalimentaires. A quoi doit-on s’attendre d’ici 2050 ? Centre des congrès du Chapeau-Rouge l QUIMPER, 3 octobre 2019 16:45, Quimper. Jeudi 3 octobre 2019, 16h45 Sur place inscription obligatoire https://www.tech-quimper.bzh/Agenda-TRANSITIONS-AGRICOLES-ET-AGROALIMENTAIRES-1902-1146-0-0.html L’objectif de cette soirée est d’explorer l’évolution des systèmes agricoles et agroalimentaires tant aux échelles planétaire, régionale que locale L ’intensification de l’agriculture après-guerre a entraîné une irrémédiable course à l’industrialisation de l’agroalimentaire. Aujourd’hui, ce système menace la stabilité de la planète. Les limites sont atteintes que ce soit en termes de production, de transformation, de distribution ou de consommation. Repenser entièrement le modèle représente un réel challenge, pour répondre aux besoins d’une population qui atteindra les 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050. Comme le souligne Bruno Parmentier, « une nouvelle révolution agricole est devenue aussi nécessaire que lors des années 60, une révolution cette fois-ci agroécologique. » Pour l’industrie agroalimentaire, sommée de s’adapter sans cesse de manière réactive tout en développant sa croissance via une chaîne de production sans faille, les enjeux sont considérables à tous les niveaux : environnemental, technologique,économique et sociétal. L’ensemble du secteur est entré dans une phase de profonde mutation. Parce que le monde change, l’industrie agroalimentaire va devoir évoluer avec lui en intégrant, selon Jean-Luc Perrot, «deux points essentiels : l’intensité et la vitesse des transitions alimentaires.» >>> PROGRAMME L’agriculture mondiale à l’horizon 2050 : impacts sur le système alimentaire industriel Bruno PARMENTIER, économiste & ancien directeur de l’ESA Angers La 5ème transition alimentaire, tendances et défis Jean-Luc PERROT, directeur du pôle de compétitivité Valorial Table ronde « L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture en Bretagne »

Bruno PARMENTIER, Jean-Luc PERROT, Loïc HÉNAFF / président du groupe Jean Hénaff SA et président du réseau Produit en Bretagne

André SERGENT / président de la Chambre régionale d’Agriculture de Bretagne

Olivier ALLAIN / vice-président en charge de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Région Bretagne Cette soirée sera animée par Serge MARSHALL, journaliste Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire en ligne sur www.tech-quimper.bzh Centre des congrès du Chapeau-Rouge l QUIMPER 1 Rue du Paradis, 29000 Quimper 29000 Quimper Finistère jeudi 3 octobre 2019 – 16h45 à 20h00

