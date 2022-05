Conférence agroalimentaire ialys à Quimper Centre des congrès du Chapeau-Rouge l QUIMPER, 13 octobre 2020 17:00, Quimper.

L’objectif de cette soirée est d’échanger sur les mutations du commerce et de la distribution alimentaires

Si près de 70 % de l’approvisionnement alimentaire des Français provient de la grande distribution, le commerce alimentaire est exposé à une série de mutations. De nouvelles voies de commercialisation émergent qui rompent avec le commerce de masse, longtemps porté par les hypers et supermarchés. L’engouement pour les formats de proximité et les circuits courts, l’apparition de concepts commerciaux segmentants, la progression rapide du e-commerce… imposent aux acteurs de l’alimentaire de repenser leurs liens aux points de vente physique, dans un système omnicanal plébiscité par les consommateurs.

Avec l’intervention de Vincent CHABAULT, sociologue à l’Université de Paris, nous examinerons ces transformations en les réinscrivant dans l’histoire des révolutions commerciales depuis les années 1960. Il s’agira de comprendre l’attachement des consommateurs au magasin entendu dans son sens large, du marché dominical à la supérette en passant par les ventes à la ferme. Deux tendances lourdes, amplifiées durant la crise sanitaire, seront analysées : la progression du e-commerce alimentaire et les magasins de proximité, d’autre part. Si les chiffres confirment une relative stabilité dans les habitudes d’achat des Français, l’analyse de leur imaginaire relié au commerce alimentaire révèle des aspirations différentes. La prise de parole de Pascale HEBEL, Directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc décryptera les pratiques et habitudes de consommation évoluant sous l’effet de profonds changements générationnels et sociétaux et ses impacts à moyen et long terme sur la consommation alimentaire.

TABLE-RONDE / Mutation, adaptation, responsabilisation : l’heure est à l’engagement, où en êtes-vous ?

Malo BOUESSEL DU BOURG, Directeur de Produit en Bretagne

Sébastien FLOC’H, Directeur de Sill Entreprises

Christophe PAUMARD, Adhérent d’Intermarché

Pierre WEILL, Président de Bleu Blanc Coeur

Les prises de parole et messages essentiels de cet évènement nourriront les questions suivantes :

■ Quelle vision long terme des transformations du commerce physique ? Sa place dans un système omnicanal ? Quelle complémentarité avec le online ?

■ Quels formats commerciaux émergents ? Pour quelles typologies d’acteurs ?

■ Quelles attitudes, représentations et aspirations des consommateurs ? Quels effets générationnels ? Quelles valeurs montantes suite à la crise sanitaire ?

■ Quels engagements des acteurs de l’alimentation face à ces transitions ?

mardi 13 octobre 2020 – 17h00 à 20h00

