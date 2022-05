Conférence agroalimentaire Centre des congrès du Chapeau-Rouge l QUIMPER Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Conférence agroalimentaire Centre des congrès du Chapeau-Rouge l QUIMPER, 4 octobre 2018 13:30, Quimper. Jeudi 4 octobre 2018, 13h30 Sur place Sur inscription https://www.tech-quimper.bzh/Agenda-Conference-agroalimentaire—Co-creation-en-agroalimentaire-334-1000-0-0.html Inscrivez-vous et venez participer à la 8ème édition de la Conférence agroalimentaire En partenariat avec la fédération des 7 Technopoles Bretagne, la 8ème édition de la conférence agroalimentaire mobilisera acteurs et décideurs de l’agroalimentaire autour des enjeux liés à la co-création avec les communautés d’innovation. VISIONS PROSPECTIVES D’EXPERTS • RETOURS D’EXPÉRIENCE D’ENTREPRISES • PITCHS D’ANIMATEURS D’ÉCOSYSTÈMES • ESPACE PARTENAIRES POUR ÉCHANGES ET NETWORKING Cet événement professionnel vise à décrypter ce phénomène croissant des communautés d’innovation, basé sur des témoignages et exemples de projets qui ont boosté l’innovation au sein d’organisations. Centre des congrès du Chapeau-Rouge l QUIMPER 1 Rue du Paradis, 29000 Quimper 29000 Quimper Finistère jeudi 4 octobre 2018 – 13h30 à 18h00

