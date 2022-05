Réunion d’information sur l’actualité des EMR et les perspectives pour les entreprises bretonnes en 2020 CCI métropolitaine Bretagne Ouest Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Réunion d’information sur l’actualité des EMR et les perspectives pour les entreprises bretonnes en 2020 CCI métropolitaine Bretagne Ouest, 4 février 2020 10:00, Quimper. 4 et 7 février 2020 Sur place https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WipWqHDOJE21xjkVKxcb-h5OSkCGdr5Hg09EWR5J0yBUQ1VSVEsyRTdMR1dJWjVINkdMRk85ME83Qy4u 2020 sera une année de concrétisation dans le domaine des énergies marines en Bretagne : • Notification des contrats pour la réalisation des premiers projets éoliens offhore en France • Réalisation du parc éolien posé de Saint-Brieuc installation de Navantia / Windar sur le Port de Brest notification des sous-traitants de rang 2 • Sourcing pour le projet pilote de Groix & Belle-Ile • Lancement de l’appel d’offre pour le premier parc commercial d’éolien flottant en Bretagne Sud Pour faire le point sur ces sujets, mais aussi partager et vous donner un décryptage des dernières actualités nationales, Bretagne Ocean Power vous propose une journée d’information A Quimper – le 4 février – de 10h à 12h à la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 145 avenue de Keradennec à Saint-Brieuc – le 7 février – de 14h à 16h à la CCI des Côtes d’Armor 16 rue de Guernesey Nous échangerons également avec vous sur le programme des actions d’accompagnement Bretagne Ocean Power en 2020 à : • FOWT • ICOE – Washington • Seanergy • Offshore Energy – Amsterdam • Asie ainsi que sur les différentes actions prévues de mises en relation avec les donneurs d’ordre. Je vous remercie par avance de nous préciser si vous serez présent à l’un de ces deux rendez-vous pour que nous organisions au mieux votre accueil en remplissant le formulaire suivant. Ce court questionnaire comporte également 3 questions liées à la journée sourcing éolien offshore du 1er octobre dernier. Merci par avance de prendre le temps d’y répondre afin de nous aider à évaluer les retombées concrètes de cette journée. CCI métropolitaine Bretagne Ouest 145 avenue de Keradennec, Quimper 29000 Quimper Ti Douar Finistère mardi 4 février 2020 – 10h00 à 12h00

vendredi 7 février 2020 – 14h00 à 16h00

