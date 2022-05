Digital Box #Facebook Cantine de Quimper Cornouaille Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Digital Box #Facebook Cantine de Quimper Cornouaille, 29 mai 2018 16:30, Quimper. Mardi 29 mai 2018, 16h30 Sur place Sur inscription fabienne.jolivet@tech-quimper.fr Dans le cadre de la French Tech Brest+, la Technopole Quimper-Cornouaille lance la Digital Box. Sous forme d’ateliers dédiés aux entreprises de la Cornouaille, la Technopole offre un éclairage sur des thématiques numériques ! Nous vous donnons rendez-vous le mardi 29 mai 2018 avec Morgane LE MOUEL, fondatrice de l’agence de communication KomKom pour la Box #Facebook. Rejoignez-nous pour apprendre à booster votre entreprise et votre réseau professionnel !Infos pratiques : Informations sur les Digital Box : manon@ft-brestplus.bzh Cantine de Quimper Cornouaille 2 rue François Briant de Laubrière 29000 Quimper 29000 Quimper Finistère mardi 29 mai 2018 – 16h30 à 18h30

Détails Heure : 16:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Cantine de Quimper Cornouaille Adresse 2 rue François Briant de Laubrière 29000 Quimper Ville Quimper lieuville Cantine de Quimper Cornouaille Quimper Departement Finistère

Cantine de Quimper Cornouaille Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

Digital Box #Facebook Cantine de Quimper Cornouaille 2018-05-29 was last modified: by Digital Box #Facebook Cantine de Quimper Cornouaille Cantine de Quimper Cornouaille 29 mai 2018 16:30 Cantine de Quimper Cornouaille Quimper quimper

Quimper Finistère