Le projet Turnbalism, du nom de scène de ce DJ parisien, est né en 2012 en Afrique du Sud, entre Pretoria et Johannesburg. C’est en se baladant dans les townships qu’il découvre une musique mêlant sonorités traditionnelles envoûtantes à une house chaude et percussive, mais également en se rendant tous les dimanches dans une église luthérienne avec sa famille d’accueil qu’il prend goût aux gospels religieux qui dégagent une émotion très puissante. Très impressionné par l’engouement autour de cette musique populaire, c’est en rentrant à Paris, sa ville natale, qu’il a décidé de partager son expérience et ses découvertes au public occidental.

Concentré de groove sans frontières, Turnbalism écume depuis, les plus beaux dancefloor de la capitale, de France et d’ailleurs en laissant toujours derrière lui de beaux souvenirs avec une musique qui invite toujours au partage, à la danse et à l’amour.

Turnbalism a participé au KM6 de juin 2019 à Vitry-sur-Seine autour du chantier de la future gare des Ardoines de la ligne 15 Sud.

