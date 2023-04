Marche Nordique Quimiac, Rue d’Hoëdic, 44420 Quimiac, France Quimiac Catégorie d’Évènement: Quimiac

Les Randonneurs Mesquérais vous proposent des sorties de marche nordique sur la Presqu'île :

Le point de départ des marches peut être variable, se référer au planning disponible sur le site internet.

Le point de départ des marches peut être variable, se référer au planning disponible sur le site internet.

Quelques bâtons de marche nordique pourront être prêtés.

Chaussures souples recommandées.

