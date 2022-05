Quilles de Huit à Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Catégorie d’évènement: Sévérac-d'Aveyron

Quilles de Huit à Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 15 mai 2022, Sévérac d'Aveyron. Quilles de Huit à Sévérac d’Aveyron Stade Auguste Gral Sévérac d’Aveyron

2022-05-15 – 2022-05-15

Stade Auguste Gral Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron – 15 mai : 3ème manche du district Palanges Comtal (Stade Auguste Gral), de 8h a 18h, gratuit, buvette sur place – 10 juillet : Finale manche du district Palanges Comtal (Stade Auguste Gral) organisé par le club de Saint Geniez, de 8h a 18h, gratuit, buvette et restauration le midi sur place (réservation pour la restauration) – 14 juillet : Individuel Aveyron Jeunes, Féminines et Vétérans (Stade Auguste Gral), de 8h a 18h, gratuit, buvette sur place, repas à la salle des fêtes de Lapanouse (réservation pour la restauration) Plusieurs manches ont lieu à Sévérac d’Aveyron frederic.pitot@googlemail.com – 15 mai : 3ème manche du district Palanges Comtal (Stade Auguste Gral), de 8h a 18h, gratuit, buvette sur place – 10 juillet : Finale manche du district Palanges Comtal (Stade Auguste Gral) organisé par le club de Saint Geniez, de 8h a 18h, gratuit, buvette et restauration le midi sur place (réservation pour la restauration) – 14 juillet : Individuel Aveyron Jeunes, Féminines et Vétérans (Stade Auguste Gral), de 8h a 18h, gratuit, buvette sur place, repas à la salle des fêtes de Lapanouse (réservation pour la restauration) Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Stade Auguste Gral Sévérac d’Aveyron

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégorie d’évènement: Sévérac-d'Aveyron Autres Lieu Sévérac d'Aveyron Adresse Stade Auguste Gral Ville Sévérac d'Aveyron lieuville Stade Auguste Gral Sévérac d'Aveyron

Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac-daveyron/

Quilles de Huit à Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron 2022-05-15 was last modified: by Quilles de Huit à Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron 15 mai 2022

Sévérac d'Aveyron