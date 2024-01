Rencontres poétiques : Apolline Chavance et Samuel Martin-Boche Quille.s Nevers, mercredi 24 janvier 2024.

Rencontres poétiques : Apolline Chavance et Samuel Martin-Boche Votre librairie initie les « rencontres poétiques » : à travers des lectures croisées et des échanges, l’occasion de vous faire découvrir l’univers et l’écriture de deux poètes. Mercredi 24 janvier, 18h30 Quille.s entrée libre

Premier rendez-vous avec Apolline Chavance et Samuel Martin-Boche.

Apolline Chavance vient de publier son premier recueil « Fluctuante ». Samuel Martin-Boche a publié plusieurs recueils dont notamment « La ballade de Ridgeway Street » chez Gros textes et « Oiseaux de passage » Henry Editions. Il collabore à plusieurs revue poétiques.

Deux voix singulières à écouter et découvrir dans un dialogue inédit.

A découvrir autour d’un verre chez Quille.s.

Quille.s Marché Saint Arigle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté