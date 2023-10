Apéro Littéraire avec Elie Guéraut Quille.s Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Apéro Littéraire avec Elie Guéraut Quille.s Nevers, 20 octobre 2023, Nevers. Apéro Littéraire avec Elie Guéraut Vendredi 20 octobre, 18h30 Quille.s Originaire de Nevers, Élie Guéraut est sociologue, maître de conférences à l’université de Clermont Auvergne et chercheur associé à l’INED. Son travail ethnographique intègre données statistiques et perspectives historiques pour analyser les transformations contemporaines de la société française. La petite bourgeoisie culturelle s’est fabriqué un destin collectif partagé entre des membres des classes populaires en ascension, grâce à l’école, et une fraction de la bourgeoisie en rupture avec le capital économique. Le socialisme municipal des années 1970-1980 a libéré les initiatives locales, la vie associative, les pratiques artistiques ou sportives.

L'enquête présentée dans ce livre montre comment cette effervescence collective retombe aujourd'hui faute de moyens et de soutiens politiques, participant au déclin des petites villes françaises. Une dédicace aura lieu à la fin de la rencontre.

