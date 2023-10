Apéro littéraire avec Naïri Nahapétian Quille.s Nevers, 13 octobre 2023, Nevers.

Naïri Nahapétian est née dans une famille arménienne à Téhéran, ville qu’elle quitte avec sa mère au moment de la révolution islamique. L’autrice a alors 9 ans, et pense pouvoir revenir quelques semaines plus tard. Mais l’exil dure. Et son père ne les rejoint pas. Des années plus tard, après une profonde dépression, Naïri se lance dans une enquête familiale pour comprendre ce qui a empêché son père de s’installer à Paris avec elles.

A travers son parcours de vie, on découvre l’Iran et ce qu’a signifié la révolution islamique en particulier pour la minorité arménienne dont Naïri est issue. On saisit aussi combien une histoire familiale peut être marquée du sceau de l’histoire politique d’un pays.

Une dédicace aura lieu à la fin de la rencontre.

