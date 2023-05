Apéro Littéraire en présence de Jérôme Garcin Quille.s Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Apéro Littéraire en présence de Jérôme Garcin Jeudi 11 mai, 18h00 Quille.s Entrée libre Nous sommes honorés de recevoir Jérôme Garcin à la librairie, dont le dernier livre nous a profondément touché. Une soirée qui s'annonce pleine d'émotions et terriblement vivante à laquelle nous vous attendons nombreux et curieux ! Un dédicace aura lieu à la fin de la rencontre. Quille.s Marché Saint Arigle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-05-11T18:00:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00

