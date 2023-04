Apéro Littéraire avec Joseph d’Anvers Quille.s Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Apéro Littéraire avec Joseph d’Anvers Quille.s, 29 avril 2023, Nevers. Apéro Littéraire avec Joseph d’Anvers Samedi 29 avril, 18h30 Quille.s Entrée libre « Ils sont six. Jeunes, rebelles et insouciants. Idéalistes et sans concession, ils traversent leur adolescence avec des rêves trop grands pour eux.

Dans trois mois, ils passent le bac.

Mais aujourd’hui, Kurt Cobain est mort…

Nous sommes heureux de recevoir Joseph d'Anvers, pour la sortie de son troisième roman « Un garçon ordinaire », publié aux éditions Rivages en avril 2023 . Largement inspiré de l'expérience de l'auteur, ce texte, dans une langue percutante et un style efficace, nous donne à voir un monde en mutation, une jeunesse en construction, et ne sera pas sans rappeler de nombreux souvenirs aux adolescents des années 1990. Une rencontre qui s'annonce savoureuse, suivie d'une dédicace.

