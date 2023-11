FÉÉRIES DE NOËL Quillan, 10 décembre 2023, Quillan.

Quillan,Aude

Les féeries de Noël auront lieu au gymnase de 10h à 18h.

Marché avec une quarantaine d’exposants, avec un large choix de cadeaux parmi les stands de produits locaux, restauration sur place, maquillage pour tous.

Programme des animations :

– à 11h00 et 15h30

Spectacle déambulatoire avec « Le rêve blanc ».

– de 13h30 à 15h30

Animation musicale avec les Hauts de l’Aude

Toutes la journée :

– Mini-ferme

– Jeux en bois avec Lud’aude (11h-17h)

– Maquillage

– Et bien sûr, ne ratez pas la venue du Père Noël !.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Quillan 11500 Aude Occitanie



The Christmas Fair will take place in the gymnasium from 10am to 6pm.

Market with around forty exhibitors, with a wide choice of gifts from local product stalls, on-site catering, face painting for all.

Schedule of events :

– 11:00 am and 3:30 pm

Strolling show with « Le rêve blanc ».

– from 1:30 pm to 3:30 pm

Musical entertainment with Les Hauts de l?Aude

All day long :

– Mini-farm

– Wooden games with Lud?aude (11am-5pm)

– Face painting

– And of course, don’t miss Santa Claus!

La feria de Navidad tendrá lugar en el gimnasio de 10.00 a 18.00 horas.

Mercado con unos cuarenta expositores, con una amplia selección de regalos entre los puestos de productos locales, catering en el lugar, maquillaje para todos.

Programa de actos :

– a las 11.00 h y a las 15.30 h

Espectáculo ambulante con « Le rêve blanc ».

– de 13.30 h a 15.30 h

Animación musical con Les Hauts de l’Aude

Durante todo el día :

– Minigranja

– Juegos de madera con Lud?aude (11h-17h)

– Pintura de caras

– Y, por supuesto, ¡no te pierdas a Papá Noel!

Der Weihnachtszauber findet von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Turnhalle statt.

Markt mit rund 40 Ausstellern, mit einer großen Auswahl an Geschenken unter den Ständen mit lokalen Produkten, Verpflegung vor Ort, Schminken für alle.

Programm der Animationen :

– um 11.00 Uhr und 15.30 Uhr

Wandershow mit » Le rêve blanc ».

– von 13:30 bis 15:30 Uhr

Musikalische Unterhaltung mit « Hauts de l’Aude »

Den ganzen Tag über :

– Mini-Ferme

– Holzspiele mit Lud?aude (11h-17h)

– Schminken

– Und natürlich dürfen Sie den Besuch des Weihnachtsmanns nicht verpassen!

Mise à jour le 2023-11-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises