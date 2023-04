17 ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES, 1 octobre 2023, Quillan.

La Ronde VTT des 3 Quilles aura le dimanche 2 Octobre au départ du lac de Quillan.

3 circuits VTT vous sont proposés sur les plus beaux sentiers des Pyrénées Audoises, alliant des passages techniques, ludiques, parfois sportifs ou plus roulant, et offrant de beaux panoramas.

3 nouveaux circuits VTT

ainsi qu’un parcours 7km pour la randonnée pédestre ouverte à tous..

2023-10-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-01 . .

Quillan 11500 Aude Occitanie



The Ronde VTT des 3 Quilles will take place on Sunday, October 2, starting from the lake of Quillan.

3 mountain bike circuits are proposed to you on the most beautiful paths of the Aude Pyrenees, combining technical, playful, sometimes sporting or more rolling passages, and offering beautiful panoramas.

3 new mountain bike circuits

as well as a 7km trail for hiking open to all.

La Ronde VTT des 3 Quilles tendrá lugar el domingo 2 de octubre con salida desde el lago de Quillan.

se le proponen 3 circuitos BTT por los senderos más bellos de los Pirineos Audoises, combinando pasajes técnicos, lúdicos, a veces deportivos o más ondulados, y ofreciendo bellos panoramas.

3 nuevos circuitos de bicicleta de montaña

así como una ruta de senderismo de 7 km abierta a todos.

Die Ronde VTT des 3 Quilles findet am Sonntag, den 2. Oktober statt und startet am See von Quillan.

es werden Ihnen 3 Mountainbike-Routen auf den schönsten Pfaden der Pyrénées Audoises angeboten, die technische, spielerische, manchmal sportliche oder eher rollende Passagen verbinden und schöne Panoramen bieten.

3 neue Mountainbike-Routen

sowie eine 7 km lange Strecke zum Wandern, die für alle offen ist.

