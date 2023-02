QU’IL FAIT BEAU CELA VOUS SUFFIT TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 24 mars 2023 00:00, SURESNES.

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES Hauts-de-Seine . THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ce spectacle. «Qu’il fait beau cela vous suffit» Une plongée fictionnelle au cœur de la politique d’éducation prioritaire Ven. 24 mars 20 h 30 Salle Jean Vilar Durée 1 h 15 Tarif B Dès 12 ans À voir en famille FICTION THÉÂTRALE Un jour, un professeur a pris des élèves en otage. Comment en arrive-t-on là ? Ce spectacle documenté en forme d’état des lieux de l’école vous fait vivre le collège de l’intérieur. Pour le meilleur et pour le pire. Les études sont formelles : en France, l’école ne corrige pas les inégalités, elle les accentue. L’enjeu paraît d’autant plus criant qu’un élève sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Écrit à partir d’une matière documentaire constituée d’entretiens avec des enseignants, des personnels administratifs, des infirmiers scolaires ou des élus, nourri d’ateliers menés avec des élèves de primaire, collège et lycée, le spectacle est une fiction mêlant l’humour au drame social, portée par une troupe de huit comédiens. Dans ce contexte parfois violent, décalé et absurde, les personnages y apparaissent profondément humains. Écriture et mise en scène Mélanie Charvy et Millie Duyé Avec Aurore Bourgois Demachy, Thomas Bouyou, Emilie Crubezy, Paul Delbreil, Virginie Ruth Joseph, Clémentine Lamothe, Loris Reynaert, Étienne Toqué Dramaturgie et regards extérieurs Romain Picquart, Charles Dunnet Création sonore Timothée Langlois Création lumière Orazio Trotta Costumes Carole Nobiron Scénographie Irène Vignaud Production Les Entichés. Coproduction Centre Culturel Albert Camus, Issoudun, Théâtre Brétigny – Scène conventionnée d’intérêt national arts et humanités, Théâtre dans les Vignes / Couffoulens, Théâtre de la Nacelle / Aubergenville, Théâtre El Duende / Ivry-sur-Seine. Avec le soutien du Printemps des comédiens / Montpellier dans le cadre du Warm Up, Département du Cher, Théâtre du Mac Nab / Vierzon, Théâtre Le Luisant / Germigny L’Exempt, Théâtre de L’étoile du nord / Paris, Collectif À mots découverts, Théâtre du Train Bleu / Avignon, Collège REP Pablo Picasso de Montfermeil, Collège REP Victor Hugo de Bourges. La Compagnie Les Entichés est conventionnée par la Région Centre- Val-de-Loire et reçoit le soutien régulier du Département du Cher et de la DRAC Centre-Val-de-Loire Ce spectacle est aussi programmé en temps scolaire.

