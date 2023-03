Quiksilver Open de France de Surf – Mimizan Surfing Games, 17 mai 2023, Mimizan .

Quiksilver Open de France de Surf – Mimizan Surfing Games

Place de La GARLUCHE Mimizan Landes

2023-05-17 09:00:00 – 2023-05-21 21:00:00

Mimizan

Landes

EUR Du 17 au 19 mai : Open de France de Surf – Compétitions individuelles avec les 48 meilleurs surfeurs nationaux et et les 24 meilleures surfeuses nationales

20 et 21 mai : Mimizan Surfing Games – Championnats de France Interclubs – Compétitions par équipes (3 compétiteurs dont un juniors et 1 compétitrices) sous forme de relais

Du 17 au 19 mai : Open de France de Surf – Compétitions individuelles avec les 48 meilleurs surfeurs nationaux et et les 24 meilleures surfeuses nationales

20 et 21 mai : Mimizan Surfing Games – Championnats de France Interclubs – Compétitions par équipes (3 compétiteurs dont un juniors et 1 compétitrices) sous forme de relais

+33 6 08 92 42 27 Mimizan Surf Club

Mimizan

dernière mise à jour : 2023-03-04 par