du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Salle Céline Coquelet

Expositions : – Les Quiévrechinois qui se sont illusrés à Quiévrechain, – Blanc Misseron entreprise BBT, – Entreprise CFME, – Histoire de rails – ANF – L’objet mystère – Sculptures – Jeux de Marelle pour les enfants

Entrée libre et gratuite

Le Président de l'association et les nombreux membres nous emménent dans l'histoire. Salle Céline Coquelet Rue Guy Morelle 59920 QUIEVRECHAIN Quiévrechain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

