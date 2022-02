Quiet Island • Nick Wheeldon • Romano Bianchi Post Tenebras Rock, 10 mars 2022, Genève.

Quiet Island • Nick Wheeldon • Romano Bianchi

Post Tenebras Rock, le jeudi 10 mars à 20:00

[LE POP CLUB RECORDS](https://www.lepopclub.com/) et [PTR](https://ptrnet.ch/) présentent : ——————————————————————————————- ### QUIET ISLAND (GE) [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=f4tu8Bp4b3I&ab_channel=QuietIsland) [Facebook](https://www.facebook.com/wearequietisland) [Bandcamp](https://quietisland.bandcamp.com/) [Instagram](https://www.instagram.com/wearequietisland/) Si l’univers trouve son équilibre grâce aux quatre éléments, il en va de même pour celui de Quiet Island. Quatre musiciens, quatre voix qui se mêlent et composent une musique intimiste et envoûtante. Quiet Island cultive un univers cosmique aux racines profondément folk, alliant des arrangements instrumentaux soignés à de subtiles harmonies vocales. De cet amalgame résulte une unité aussi étonnante que réconfortante, qui invite à voyager et s’évader à travers le temps. ### NICK WHEELDON [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=b2nRtRgtel8&ab_channel=LePopClubRecords) [Bandcamp](https://nickwheeldon.bandcamp.com/) [Website](https://www.lepopclub.com/nick-wheeldon) [Facebook](https://www.facebook.com/Nick-Wheeldon-Friends-Solo-110303790341490) Anglais installé en France, Nick Wheeldon marque la scène française depuis près de 10 ans à grand renfort de disques magnifiques au sein de groupes toujours plus nombreux (Os Noctambulos, 39th and the Nortons, Sex Sux, The Jesus Loves Heroin Band, Domo Komo, Nick & Alizon, etc.). Près de 20 disques en 5 ans, et un premier album en son nom propre, “Communication Problems”, sorti en novembre 2021, et déjà épuisé en vinyle. Qu’à celà ne tienne : il est déjà en train de composer le suivant, tout en en ayant sorti un autre de pur rock garage. Sa folk intimiste peut soudain être maltraité à coups de crunch, comme pouvaient le faire Alex Chilton et Elliott Smith. Allez savoir ce qu’il va nous faire à PTR. ### ROMANO BIANCHI [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=mY2EUqM4aaY&ab_channel=LePopClubRecords) [Website](https://www.lepopclub.com/romanobianchi) [Facebook](https://www.facebook.com/romain.deshusses) [Instagram](https://www.instagram.com/le.romano.bianchi/) Après avoir composé et joué dans les groupes Magic & Naked ou La Cabane de Baldwin, puis officié en tant que parolier pour le chanteur Kacimi, Romano Bianchi a réuni le fleuron de la scène pop romande afin d’enregistrer son premier effort solo : « Fringale », qui sort ce 11 Février 2022.Parfois contemplative et souvent psychédélique, sa musique mélodieuse est emplie de références littéraires. Romano raconte ses angoisses et ses névroses avec un brin d’humour caustique qui nous révèle la lucidité du concerné sur son état mental déplorable. Et tout celà en français dans le texte.

Entrée : 15.- / Prélocs : 15.- / Membres PTR : 10.- / 20ANS/20FRANCS : 15.-

LE POP CLUB RECORDS et PTR présentent : Quiet Island • Nick Wheeldon • Romano Bianchi

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T23:59:00