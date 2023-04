Quiet & cool city conférence : pour une qualité sonore et thermique durable de l’environnement en ville! auditorium de l’hôtel de Ville, 6 avril 2023, Paris.

Le réchauffement climatique nous impacte tou·tes, en particulier les habitant·es des grandes villes, par ailleurs confronté·es au bruit routier. Réduire le cocktail bruit-chaleur est par conséquent un enjeu de santé publique à court et moyen terme. C’est pour y répondre que la ville de Paris met en œuvre des programmes comme la végétalisation de l’espace public et expérimente des solutions innovantes telles que le projet Cool & Low Noise Asphalt.

Depuis 2018, 3 revêtements de chaussée aux propriétés phoniques et thermiques renforcées, développés par les sociétés Colas et Eurovia, sont expérimentés. Le projet s’achevant, il est aujourd’hui temps d’en dresser le bilan. Pour cela, la Ville de Paris a souhaité confronter son expérience avec celles d’autres grandes villes françaises et européennes. Les chercheuses et chercheurs, expert·es et praticien·nes de l’urbanisme, de la route, de l’acoustique et de la thermique urbaine se rassembleront les 6 et 7 avril prochain à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris pour la Quiet & Cool City conférence.

C’est une occasion unique d’appréhender les avancées réalisées à Paris, à Nantes, à Florence, à Turin et à Bruxelles en matière de réduction du bruit et de la chaleur.

Le programme de la conférence prévoit une présentation du projet et de ses résultats d’évaluations, croisée avec des interventions d’expert·es de la communauté scientifique et du monde professionnel, pour une conférence qui se veut point de convergence des solutions innovantes dans les domaines croisés de l’environnement sonore et de l’adaptation au changement climatique (gestion de l’îlot de chaleur et gestion des ressources en eau).

Inscription gratuite et obligatoire sous ce lien.

Pour toute demande particulière : life-asphalt@gmail.com

Le projet européen LIFE C-Low-N (COOL & LOW NOISE ASPHALT) s’achève en juin 2023, après 5 ans d’expérimentations de revêtements de chaussée bitumineux à propriétés phoniques et thermiques renforcées.

La Ville de Paris et ses partenaires de projet, Bruitparif, Colas, Eurovia et le LIED, organisent une conférence le 6 avril 2023 à l’auditorium de l’hôtel de ville, suivie de visites de sites le lendemain matin.

auditorium de l’hôtel de Ville 5 rue Lobau 75004 Paris

