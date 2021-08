Quiers-sur-bezonde Jardin à thèmes Quiers-sur-Bézonde Quiers prend l’air Jardin à thèmes Quiers-sur-bezonde Catégorie d’évènement: Quiers-sur-Bézonde

De 13h à 18h : concerts des « Pirates de l’air » – 3 tours de chants – « Les copines » de Metz, à 13h30 : contes « Rose EMOI » de Chimère et Mélusine, à 15h30 : spectacle enfants « Pirates de l’Air ». A partir de 11h Food-Truck et bars éphémères.

Voir http://www.quiers-sur-bezonde.fr

