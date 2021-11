Paris MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs île de France, Paris QUIDBO ET ART LAB MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

QUAND LE FLEUVE DANSERA En Colombie, deux frères obsédés par la richesse tentent par tous les moyens d’échapper à leurs conditions et de trouver le bonheur. L’un rêve de devenir orpailleur, l’autre part chercher sa chance en France. Cette œuvre originale, écrite par Sonia Ristić, où le mythe devient métaphore des bouleversements planétaires en cours, interroge les valeurs et enjeux de nos sociétés : la richesse, le bonheur, l’exil des jeunes et le rapport de l’homme à l’environnement. Ce projet d’échanges artistiques et interculturels unique, soutenu par la Fondation de France, réunit une trentaine de jeunes originaires de Nanterre, Paris et de Quibdó en Colombie. Après deux ans de travail et de difficultés liées à la crise sanitaire, français et colombiens seront enfin réunis sur scène pour présenter ce spectacle bilingue franco-espagnol Quand le fleuve dansera. Spectacles -> Théâtre MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien Paris 75006

