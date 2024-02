Quicòm de roge… rencontre poétique Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme) Narbonne, mardi 27 février 2024.

Quicòm de roge… rencontre poétique Causerie, chansons et dédicaces, par Laurent Cavalié présente, qui dit et chante « Quicom de roge », son recueil de poèmes, paru en 2022 aux Éditions La Lenteur… Mardi 27 février, 19h00 Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T19:00:00+01:00 – 2024-02-27T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-27T19:00:00+01:00 – 2024-02-27T20:30:00+01:00

Laurent Cavalié présente, dit et chante « Quicom de roge », son recueil de poèmes, paru en 2022 aux Éditions La Lenteur, dont certains sont devenus des chansons de La Mal Coiffée.

Causerie, chansons et dédicaces.

Une proposition de la Scène nationale Grand Narbonne, en partenariat avec L’Ostal Occitan Narbonés et la Librairie Libellis.

Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme) 31, rue Jean Jaurès, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie

Laurent Cavalié Narbonne

Christine Dauzats