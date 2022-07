Quibtao. Stage de Qi Qong Eveil énergétique, méditation Saint-Pierre-Quiberon, 16 août 2022, Saint-Pierre-Quiberon.

Quibtao. Stage de Qi Qong Eveil énergétique, méditation

Kermahé Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

2022-08-16 – 2022-08-19

Saint-Pierre-Quiberon

Morbihan

30 9h30. Quatre séances de 2 heures sur la plage pour pratiquer des Qi Qong des 5 éléments, mouvements doux et fluides pour faire circuler l’énergie. Echauffements, étirements, marches de Qi Qong. Le plein de détente et d’harmonie. A partir de 15 ans. Tenue souple et confortable, un tissus pour s’allonger, de quoi se protéger du soleil : lunettes, crème solaire, foulard, eau de boisson. Inscriptions dans les Offices de Tourisme Baie de Quiberon la Sublime.

9h30. Quatre séances de 2 heures sur la plage pour pratiquer des Qi Qong des 5 éléments, mouvements doux et fluides pour faire circuler l’énergie. Echauffements, étirements, marches de Qi Qong. Le plein de détente et d’harmonie. A partir de 15 ans. Tenue souple et confortable, un tissus pour s’allonger, de quoi se protéger du soleil : lunettes, crème solaire, foulard, eau de boisson. Inscriptions dans les Offices de Tourisme Baie de Quiberon la Sublime.

Droits gérés

Saint-Pierre-Quiberon

dernière mise à jour : 2022-07-08 par