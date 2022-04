Quibtao. Découverte des trésors de l’océan à marée basse Quiberon, 15 avril 2022, Quiberon.

Quibtao. Découverte des trésors de l’océan à marée basse RDV communiqué à l’inscription Pointe de Conguel Quiberon

2022-04-15 – 2022-04-15 RDV communiqué à l’inscription Pointe de Conguel

Quiberon Morbihan

10 Horaires selon les marées. Devenez explorateur le temps d’une sortie à marée basse. Partez à la découverte des mille et une vies cachées du peuple de l’estran. Crabes, crevettes, pagures, berniques et goémon n’auront plus de secret pour vous. Dans le respect de la nature et de l vie. À partir de 5 ans. Durée 2h. Minimum de 5 personnes, maximum de 20 personnes. Prévoir bottes, sandales ou tennis allant dans l’eau. Inscriptions dans les Offices de Tourisme Baie de Quiberon la Sublime. A 10h le 15 avril, 10h30 le 30 avril, 11h30 le 2 mai,14h le 5 mai, 9h le 27 mai, 9h15 le 12 juillet, 11h le 14 juillet, 14h30 le 18 juillet, 10h le 27 juillet, 14h le 2 août, 10h le 11 août, 14h le 16 août, 10h le 25 août, 10h30 le 25 octobre et 11h le 26 octobre.

