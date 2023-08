Marche Rose Quiberville, 7 octobre 2023, Quiberville.

Quiberville,Seine-Maritime

Venez participer à une randonnée avec le Quiberville Omnisports et la commune de Quiberville-sur-Mer au profit d’Octobre Rose, qui œuvre pour la lutte contre le cancer du sein..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie



Join the Quiberville Omnisports and the commune of Quiberville-sur-Mer for a walk to raise funds for Pink October, a campaign against breast cancer.

Únase a Quiberville Omnisports y Quiberville-sur-Mer en una marcha a favor del Octubre Rosa, campaña de lucha contra el cáncer de mama.

Nehmen Sie an einer Wanderung mit dem Quiberville Omnisports und der Gemeinde Quiberville-sur-Mer zugunsten des Rosa Oktobers teil, der sich für den Kampf gegen Brustkrebs einsetzt.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche