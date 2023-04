Concours de peinture Rue de l’Eglise, 6 août 2023, Quiberville.

La commune organise son habituel concours de peinture à Quiberville-sur-Mer !

Concours en plein air avec exposition à l’Espace du Large des œuvres réalisées dans la journée par les participants (œuvres originales (peinture, photo ou dessin) caractérisant Quiberville réalisées sur place dans la journée – de 9h30 à 20h)

On vous attend nombreux, artistes et contemplateurs !

Inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions auprès de Veronica Canzanella.

L’exposition des œuvres du concours et la remise des prix suivront les 7 et 8 août à l’Espace du Large..

2023-08-06 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-06 20:00:00. .

Rue de l’Eglise l’espace du Large

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie



The commune organizes its usual painting contest in Quiberville-sur-Mer!

Open-air competition with an exhibition at the Espace du Large of the works created during the day by the participants (original works (painting, photo or drawing) characterizing Quiberville created on site during the day – from 9:30 am to 8 pm)

We are waiting for you, artists and contemplators!

Registration required. Information and registration with Veronica Canzanella.

The exhibition of the competition works and the prize-giving ceremony will follow on August 7 and 8 at the Espace du Large.

El municipio organiza su habitual concurso de pintura en Quiberville-sur-Mer

Concurso al aire libre con exposición en el Espace du Large de las obras realizadas durante la jornada por los participantes (obras originales (pintura, foto o dibujo) que caracterizan Quiberville realizadas in situ durante la jornada – de 9.30 a 20.00 h)

¡Esperamos veros a muchos de vosotros, artistas y contempladores!

Inscripción obligatoria. Información e inscripción con Veronica Canzanella.

La exposición de las obras del concurso y la ceremonia de entrega de premios tendrán lugar los días 7 y 8 de agosto en el Espace du Large.

Die Gemeinde organisiert ihren üblichen Malwettbewerb in Quiberville-sur-Mer!

Wettbewerb unter freiem Himmel mit Ausstellung im Espace du Large der Werke, die im Laufe des Tages von den Teilnehmern angefertigt wurden (?Originalwerke (Malerei, Foto oder Zeichnung), die Quiberville charakterisieren und im Laufe des Tages vor Ort angefertigt wurden – von 9.30 bis 20 Uhr)

Wir erwarten Sie zahlreich, Künstler und Betrachter!

Eine Anmeldung ist erforderlich. Informationen und Anmeldungen bei Veronica Canzanella.

Die Ausstellung der Werke des Wettbewerbs und die Preisverleihung finden am 7. und 8. August im Espace du Large statt.

Mise à jour le 2023-01-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité