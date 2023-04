Exposition canine nationale Pelouses situées face au camping, 30 juillet 2023, Quiberville.

Un week-end consacré à nos amis à quatre pattes vous attend à Quiberville-sur-Mer du 29 au 30 juillet !

Samedi 29 juillet profitez de cet événement pour faire confirmer la race de votre toutou avec les séances de confirmation toutes races proposées sur les pelouses de la plage, suivi le dimanche 30 juillet par la traditionnelle exposition canine nationale !.

2023-07-30 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-30 18:00:00. .

Pelouses situées face au camping Rue de la Saâne

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie



A weekend dedicated to our four-legged friends awaits you in Quiberville-sur-Mer from July 29 to 30!

Saturday, July 29th, take advantage of this event to confirm the breed of your doggie with the confirmation sessions for all breeds proposed on the beach lawns, followed on Sunday, July 30th by the traditional national dog show!

Del 29 al 30 de julio, le espera en Quiberville-sur-Mer un fin de semana dedicado a nuestros amigos de cuatro patas

El sábado 29 de julio, aproveche este acontecimiento para confirmar la raza de su perro con las sesiones de confirmación de todas las razas ofrecidas en el césped de la playa, seguidas el domingo 30 de julio por la tradicional exposición canina nacional

Vom 29. bis 30. Juli erwartet Sie in Quiberville-sur-Mer ein Wochenende, das unseren vierbeinigen Freunden gewidmet ist!

Am Samstag, dem 29. Juli, können Sie die Rasse Ihres Hündchens bestätigen lassen, indem Sie an den Konfirmationssitzungen für alle Rassen teilnehmen, die auf den Wiesen am Strand angeboten werden

