Peintures et dessins Christian Biard – peintre de la mer Salle des Expositions Mairie de Quiberon Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

Quiberon

Peintures et dessins Christian Biard – peintre de la mer Salle des Expositions Mairie de Quiberon, 6 juillet 2020 10:00, Quiberon. 6 – 12 juillet 2020 Sur place entrée libre 0674966838 Christian Biard – peintre de la mer – expose peintures et dessins Salle des Expositions de la Mairie à Quiberon, 7 rue de Verdun du lundi 6 au dimanche 12 juillet de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Une quarantaine d’œuvres très récentes seront exposées pour évoquer les visions colorées du peintre avec les séries Ombres et lumières sur la mer, Vagues, Horizons et Nocturnes ou la réalité s’estompe au profit des couleurs ainsi que les très classiques portraits de Paquebots et de Remorqueurs. Salle des Expositions Mairie de Quiberon 7, rue de Verdun Quiberon 56170 Quiberon Morbihan lundi 6 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

lundi 6 juillet 2020 – 14h30 à 19h00

mardi 7 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

mardi 7 juillet 2020 – 14h30 à 19h00

mercredi 8 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

mercredi 8 juillet 2020 – 14h30 à 19h00

jeudi 9 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

jeudi 9 juillet 2020 – 14h30 à 19h00

vendredi 10 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

vendredi 10 juillet 2020 – 14h30 à 19h00

samedi 11 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

samedi 11 juillet 2020 – 14h30 à 19h00

dimanche 12 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

dimanche 12 juillet 2020 – 14h30 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Quiberon Autres Lieu Salle des Expositions Mairie de Quiberon Adresse 7, rue de Verdun Quiberon Ville Quiberon lieuville Salle des Expositions Mairie de Quiberon Quiberon Departement Morbihan

Salle des Expositions Mairie de Quiberon Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/

Peintures et dessins Christian Biard – peintre de la mer Salle des Expositions Mairie de Quiberon 2020-07-06 was last modified: by Peintures et dessins Christian Biard – peintre de la mer Salle des Expositions Mairie de Quiberon Salle des Expositions Mairie de Quiberon 6 juillet 2020 10:00 Quiberon Salle des Expositions Mairie de Quiberon Quiberon

Quiberon Morbihan