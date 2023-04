Stage de surf du SIUAPS Quiberon Quiberon Catégories d’Évènement: Morbihan

Stage de surf du SIUAPS Quiberon, 22 mai 2023, Quiberon. Stage de surf du SIUAPS 22 – 26 mai Quiberon 160 Prêts à dompter les vagues? Pour vous initier ou vous perfectionner en surf, le stage du SIUAPS est fait pour vous! Du 22 au 26 mai, sur la presqu’île de Quiberon – 32 places – 160€ tout compris : hébergement en camping, transport en covoiturage, matériel et cours de surf (1 session par jour), restauration. Inscription sur le site « mon espace siuaps » à partir du lundi 3 avril à 12h00. Attention, vous devez savoir nager 50m en milieu naturel pour confirmer votre inscription au stage: nous vous demanderons de signer une attestation sur l’honneur au début de celui-ci.

(En cas de besoin, vous pouvez venir à la piscine (vérifiez au préalable les créneaux d’ouverture au SIUAPS), pour vérifier votre savoir nager. Pour ceux qui le souhaitent, des créneaux d’entraînement seront mis en place les lundi et mercredi entre 12h et 14h après les vacances de Pâques, à la piscine de Villejean.)

Une fois votre inscriptions effectuée, les enseignants vous proposerons une réunion d'information. En espérant vous voir nombreux sur l'eau ! *Possibilité d'aide financière pour les étudiants en difficultés, sur présentation de justificatifs. Contacter adrien.guilloret@univ-rennes2.fr

